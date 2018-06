Getötete 14-Jährige: Was im Fall Susanna geschah

Anzeige

Wiesbaden (dpa) - Weiße Rosen liegen auf einem Schwarzweißfoto von Susanna in der Nähe des Fundorts ihrer Leiche bei Bahngleisen. Die 14-Jährige starb wahrscheinlich schon kurz nach ihrem Verschwinden am 22. Mai. Was in diesem Fall geschah:

In der Nacht auf den 23. Mai kommt Susanna nicht nach Hause. Nach bisherigen Erkenntnissen der Wiesbadener Ermittler wird sie abends oder in der Nacht vergewaltigt, umgebracht und in einem Erdloch verscharrt. Der Fall löst großes Entsetzen aus und heizt die Debatte um kriminelle Flüchtlinge an. Denn der mutmaßliche Täter, ein irakischer Flüchtling, war polizeibekannt.

Am 23. Mai meldet ihre Mutter Susanna bei der Polizei am Wohnort in Mainz als vermisst. Auch die Polizei in Wiesbaden wird eingeschaltet, da Susanna zuletzt dort in der Innenstadt unterwegs war. Eine Woche später bekommt Susannas Mutter abends von einer Bekannten ihrer Tochter eine Mitteilung, dass Susanna tot sei und ihre Leiche an einem Bahngleis liege. Sie wendet sich daraufhin an die Polizei in Mainz und Wiesbaden. Die Beamten können aber die Hinweisgeberin zunächst nicht befragen, weil sie auf Kurzurlaub mit ihrer Mutter ist.