Gewalt im Gefängnis als Problem

Mannheim.Gewalt unter Häftlingen ist in der Mannheimer Justizvollzugsanstalt ein zunehmendes Problem. Die Gründe sind nach Beobachtung der Bediensteten wachsende Differenzen zwischen den verschiedenen Kulturen, häufigere psychische Vorbelastungen und die andauernde Überbelegung. Im vergangenen Jahr wurden hier sechs schwere Fälle von Misshandlungen unter Gefangenen gezählt. 2017 – am Höhepunkt der Überbelegung – waren sogar 13 schwere Übergriffe registriert worden. Unser Foto zeigt den Sternbau in Mannheim. Es wurde mit einem speziellen Objektiv aufgenommen, dem sogenannten Fischauge. abo (Bild: Blüthner)

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.04.2019