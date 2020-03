Gewaltiger Schulterschluss

Die Zeit wird knapp. Das sagen die Ausbreitungsmodelle, das sagt die Bundeskanzlerin und das fühlen wir alle, je stärker sich unser Alltag durch die Ausbreitung des Coronavirus verändert. Aber es ist noch nicht zu spät. Nach allem, was wir wissen, haben wir es noch immer in der Hand, Zustände wie in Norditalien abzuwenden.

Jahrtausendelang war die Menschheit Seuchen hilflos ausgeliefert. Das ist heute anders – der Wissenschaft sei Dank. Schon wenige Wochen, nachdem das neue Virus auf den Menschen übergesprungen war, gelang es Forschern der Berliner Charité, einen Test zu entwickeln. Eine noch vor wenigen Jahrzehnten undenkbare Leistung.

Inzwischen haben zahlreiche Wissenschaftler und Firmen den Kampf gegen die Pandemie aufgenommen. Und sie erhalten breite Unterstützung der Politik, die dafür Unsummen bereitstellt. Die ersten Erfolge sind bereits in Sicht: In schwindelerregendem Tempo werden Medikamentenstudien angeschoben und Impfstoffe entwickelt. Die Pharmakonzerne Gilead und Roche werden ab April vielversprechende Wirkstoffe an Patienten testen. Das Tübinger Unternehmen Curevac ist zuversichtlich, im Sommer mit klinischen Tests für seinen Impfstoff zu starten.

Auch andere Firmen zeigen, was in diesen Corona-Zeiten in ihnen steckt. Ein Start-up stellt kurzerhand mit 3D-Druckern ausverkaufte Beatmungsventile für Intensivstationen her. Die BASF produziert Desinfektionsmittel, und Automobilfirmen wollen Beatmungsgeräte bauen.

Es ist ein nie dagewesener Schulterschluss, mit dem Politik, Wissenschaft und Wirtschaft Hand in Hand arbeiten. Und wir alle können sicher sein: Eine medizinische Lösung kommt. Doch dafür braucht es noch etwas mehr Zeit. Diese zu verschaffen, ist Aufgabe eines jeden von uns. Hören wir also auf diejenigen, die an vorderster Front arbeiten. „Wir bleiben für Euch da, bleibt Ihr bitte für uns daheim“, appellierte diese Woche das Team einer Mannheimer Intensivstation. Wir sagen danke – und bleiben zuhause.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.03.2020