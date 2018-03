Gewerkschaft verschnupft: Merck will Nasivin loswerden

Anzeige

Darmstadt.„Gummiaussagen, Allgemeinplätze, vollmundige Ankündigungen, nicht belastbar“: Jürgen Glaser, Bezirksleiter der Gewerkschaft IGBCE in Darmstadt, gibt nicht allzu viel auf die Zusagen von Merck-Konzernchef Stefan Oschmann zur Zukunft der Arbeitsplätze bei der Sparte Consumer Health. Merck will sich von der Sparte noch in diesem Jahr trennen. „Wir wollen einen Käufer, der eine gute Zukunft für die Mitarbeiter von Consumer Health garantieren kann“, sagte Oschmann gestern bei der Bilanzvorlage, nannte aber keine Einzelheiten. Zur Sparte gehört unter anderem das Nasenspray Nasivin. Am Standort Darmstadt sind in dem Bereich rund 220 Mitarbeiter beschäftigt, weltweit gut 4000. mir/BILD: dpa