Gewinn bricht ein

Frankfurt.Der Gewinn der Deutschen Bank ist um fast 80 Prozent eingebrochen. Gerade mal 120 Millionen Euro verdiente die Deutsche Bank im ersten Quartal nach 575 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Hauptproblem ist, dass die Deutsche Bank im Investmentbanking Marktanteile verloren hat, insbesondere an die US-Konkurrenz und in Asien. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing kündigt nun einen Stellenabbau und eine Verkleinerung des Vorstands an. Nach Angaben der Bank werde der Umbau der Unternehmens- und Investmentbank mit einem „spürbaren“ Stellenabbau verbunden sein. Der Aktienkurs des Unternehmens dümpelt seit Monaten nahe des historischen Tiefstands. dpa