Gewinner ausgelost

Mannheim.Monika Bitz aus Mannheim hat den Hauptpreis beim Kulturrätsel dieser Redaktion gewonnen. Noch kann nicht geplant werden, wie der Gewinn in diesem Jahr aussieht. Bei früheren Kulturrätseln war der erste Preis ein Abendessen mit einem Kulturschaffenden aus der Region, was derzeit aufgrund der Pandemie-Lage nicht möglich ist. Den zweiten Preis im Wert von bis zu 150 Euro gewinnt Ingeborg Teichmann aus Mannheim. Die beiden „Trostpreise“ gehen an Christel Charbon aus Hirschberg und Wilfried Form aus Schwetzingen: Sie können sich ein Buch im Wert von bis zu 50 Euro aussuchen.

Das Lösungswort des Quiz lautete: „Bleibt gesund“. Mehr als 1200 Einsendungen via Post und E-Mail hat die Redaktion zugeschickt bekommen – die zweithöchste Teilnehmerzahl überhaupt. julb

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.01.2021