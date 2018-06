GGEW erhöht die Strompreise

Anzeige

Bergstraße.Der Energieversorger GGEW hat in diesen Tagen per Post seine Kundschaft über steigende Strompreise ab dem 1. August informiert. Betroffen ist gut ein Viertel der rund 140 000 GGEW-Kunden. Für sie steigt der Strompreis im Schnitt um sieben bis acht Prozent.

GGEW-Vorstand Carsten Hoffmann rechtfertigt die Preiserhöhung gegenüber dieser Zeitung mit höheren Kosten. Zum einen seien die Preise an der Strombörse in Leipzig gestiegen. Dort kauft die GGEW den Strom ein, den sie an ihre Kunden weiterverkauft. Zum anderen haben sich in den letzten Jahren staatliche Umlagen erhöht, darunter die Abgabe zur Förderung erneuerbarer Energien. Sie sind Bestandteil des Strompreises.

Außerdem habe die GGEW ihre Strompreise seit fünf Jahren stabil gehalten, betont Hoffmann. Er glaubt auch, dass andere Energieversorger spätestens im kommenden Jahr mit Strompreiserhöhungen nachziehen werden. mir