Giesinger im Schlossgarten

Max Giesinger kommt am 29. Juli in den Schlossgarten. © dpa

Schwetzingen.Der Open-Air-Reigen Musik im Park im Schlossgarten Schwetzingen nimmt weiter Formen an. Veranstalter Provinztour verkündet mit dieser Zeitung als Medienpartner exklusiv den nach Wincent Weiss und Bryan Ferry dritten feststehenden Künstler: Max Giesinger eröffnet am Mittwoch, 29. Juli 2020, um 19.30 Uhr das Festival im Schlossgarten. Karten gibt es ab diesem Montag, 11. November, 8 Uhr, exklusiv im SZ-Kundenforum am Schlossplatz – ein Privileg, dass diese Zeitung als Medienpartner des Festivals ihren Lesern anbietet. Der allgemeine Vorverkauf startet am Dienstag, 12. November. „Auf das, was da noch kommt“ lautet der Titel des aktuellen Ohrwurms von Max Giesinger, den er zusammen mit der Ravensburger Sängerin Lotte aufgenommen hat. Und Ohrwürmer kann er: „Die Reise“, „Legenden“, „Wenn sie tanzt“ oder „80 Millionen“ – die Lieder des in Busenbach, einem Ortsteil von Waldbronn (Kreis Karlsruhe), aufgewachsenen Musikers laufen in den Radiostationen rauf und runter. Sie finden generationenübergreifend Gefallen. kaba

