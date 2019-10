Giffey ohne Interesse am Parteivorsitz

Bleibt Familienministerin: Franziska Giffey (SPD). © dpa

Mainz/Berlin.Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) strebt auch nach der Entscheidung zu ihrer Doktorarbeit nicht den Bundesvorsitz der Sozialdemokraten an. In das laufende Bewerberverfahren wolle sie nicht eingreifen, sagte sie am Donnerstag in Mainz. Am Mittwoch hatte die Freie Universität Berlin nach monatelanger Prüfung entschieden, der SPD-Politikerin ihren Doktortitel nicht abzuerkennen. Danach kam sofort die Frage auf, ob Giffey nun doch für den Parteivorsitz kandidiert.

Dazu sagte Giffey: „Ich habe mich am Anfang des Verfahrens entschieden, nicht anzutreten, und zum jetzigen Zeitpunkt des Verfahrens kann ich Ihnen sagen, werde ich bei dieser Entscheidung bleiben.“ Sie wolle sich mit voller Kraft ihrer Aufgabe als Ministerin widmen. Interimsparteichefin Malu Dreyer sagte in Mainz, das Verfahren sei klar und transparent. Über Monate war die politische Zukunft Giffeys zuletzt unklar gewesen. dpa

