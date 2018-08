Giftfass kam aus Worms

Großeinsatz auf dem Gelände der Deponie Heßheim. © Zinke

Heßheim.Das Fass, dessen Inhalt einen Mitarbeiter auf dem Deponiegelände in Heßheim (Rhein-Pfalz-Kreis) getötet und einen weiteren schwer verletzt hat, kam aus dem Wormser Werk des Spezialchemiekonzers Evonik. Dies hat ein Sprecher des Unternehmens gestern dieser Zeitung bestätigt. Das Fass sei bereits am 8. August in Worms abgeholt worden, allerdings weder mit Blausäure noch mit Schwefelwasserstoff gefüllt gewesen. Vielmehr würden solche Kanister für anorganische, flüssige Laborabfälle verwendet. Wie die hochtoxischen Substanzen in das Fass gekommen sind, sei unerklärlich.

Das 43-jährige Unglücksopfer ist laut Obduktion aufgrund einer Vergiftung innerlich erstickt. Dies bestätigte gestern die Staatsanwaltschaft Frankenthal. Der 30-jährige schwer verletzte Kollege liegt noch im Koma. bjz

