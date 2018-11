Gipfel der Uneinigkeit

Buenos Aires.Die G-20-Verhandlungen über die Streitthemen Handel, Klimaschutz und Migration werden zur Nervenprobe. Beim Gipfeltreffen führender Wirtschaftsmächte zeichnete sich in Buenos Aires am ersten Tag zunächst keine Einigung ab. Vor allem die USA, die Türkei und China äußerten nach dpa-Informationen gestern Bedenken über einen Entwurf der Abschlusserklärung. Wegen der schweren Panne mit ihrem Regierungsflugzeug traf Kanzlerin Angela Merkel erst am Abend mit einem Linienflieger ein – gerade noch pünktlich zum Gala-Dinner mit Kulturprogramm im berühmtesten Opernhaus Südamerikas, Teatro Colon.

Die befürchteten Krawalle wie im Vorjahr in Hamburg blieben in der argentinischen Hauptstadt aus. Das zehnte Jubiläum der G20-Gipfel war aber belastet durch den Handelskrieg zwischen den USA und China, die Eskalation zwischen Russland und der Ukraine und die Khashoggi-Affäre. Trotz der weltweiten Empörung über die Tötung des regierungskritischen Journalisten Jamals Khashoggi konnte der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman den Gipfel für einen großen Auftritt auf der Weltbühne nutzen. dpa

