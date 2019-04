Glänzende Geschäfte

Weinheim/Bensheim.Ein Umsatzwachstum von mehr als sieben Prozent auf bereinigt 83 Millionen Euro und ein gutes Dutzend neuer Arbeitsplätze an den Standorten Bensheim und Zwingenberg meldet das Unternehmen Surtec in seiner Bilanz für das vergangene Jahr. Vor allem die Geschäfte in Russland, China, Indien und Südeuropa haben zum Wachstum beigetragen. Surtec produziert Chemikalien unter anderem zur Verchromung von Oberflächen und ist Zulieferer für die Büromöbel- und die Autoindustrie.

Das Wachstum stammt vor allem aus neuen Technologien. Surtec hat unter anderem ein gesundheitlich unbedenkliches Verfahren zur Verchromung im Angebot. mir

