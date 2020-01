Glanzner hofft auf über 70 Prozent

Einhausen.Wenn am 2. Februar in Einhausen der Bürgermeister gewählt wird, wäre Helmut Glanzner mit einem Ergebnis von „70 Prozent plus X“ zufrieden. Der Amtsinhaber ist beim Urnengang der einzige Kandidat. Bei einem Interview mit dieser Zeitung nimmt er unter anderem Stellung zu verwirklichten und zukünftigen Projekten, zur Finanzsituation der Gemeinde und zu seinen Erwartungen für die Wahl.

Die neue Mehrzweckhalle und die Aufnahme in das Stadtumbauprojekt mit Fördergeldern in Höhe von zehn bis zwölf Millionen Euro sieht Helmut Glanzner als größte Erfolge seiner ersten Amtszeit an. Weniger gut gelaufen sei der verzögerte Umbau des Rathausdaches.

Als wichtig und sinnvoll bewertet der Bürgermeister die getätigten und geplanten Investitionen in die kommunale Infrastruktur, auch wenn dadurch der Schuldenstand der Gemeinde gestiegen ist. kel

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 25.01.2020