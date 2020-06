Helmut Glanzner (l.) wurde am Dienstag als Bürgermeister vereidigt. © Neu

Einhausen.Der am 2. Februar mit 73 Prozent Ja-Stimmen wiedergewählte Einhäuser Bürgermeister Helmut Glanzner wurde am Dienstagabend offiziell ins Amt eingeführt. Der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Ingo Bettels, vereidigte ihn. Zudem erhielt er seine Ernennungsurkunde. Die zweite sechsjährige Amtszeit als Chef im Rathaus der Weschnitzgemeinde beginnt am 1. August. kel

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.06.2020