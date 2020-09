Glaube ans Gute

Vier Jahre hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung allein dafür gebraucht, 90 zum Teil sehr großräumige Flächen für einen geeigneten Standort eines unterirdischen Atommülllagers zu definieren. Es handelt sich um eine geologische Theoriearbeit, die erst in den nächsten Jahren mit der Realität abgeglichen werden muss. Mit der konkreten Suche von geeigneten Orten hat der mit höchster Spannung erwartete Zwischenbericht noch gar nichts zu tun. Umso überraschender ist, dass der jahrzehntelange Favorit Gorleben auf dieser Basis schon ausgeschieden wurde. Das riecht nach politischem Zugeständnis.

Deutschland hat da ein spannendes Experiment begonnen, das auf dem Glauben ans Gute basiert: dass wissenschaftliche Argumente am Ende den Ausschlag geben könnten bei der Lösung eines widrigen Problems. Irgendwo müssen die fast 2000 Castoren mit Strahlenmüll ja hin. Aber im Gegensatz zu den Atomkraftwerken, die ihren Standortgemeinden wirtschaftlichen Wohlstand brachten, kommen mit einem Endlager einfach nur Risiken.

Die Experten werden noch viele Runden drehen, bis tatsächlich eine überschaubare Auswahl an möglichen Orten in der engeren Wahl sind. Die Nagelprobe für das ergebnisoffene Verfahren kommt erst, wenn die Bürger mit echten und vorgeschobenen Einwänden vorrücken. Dazu kommen Politiker, die mit starken Worten gegen ein Endlager bei ihren Wählern punkten wollen. Einen ersten Vorgeschmack hat die bayerische Regierung schon geliefert, als sie ihr Land per Koalitionsvertrag aus dem Suchprozess nehmen wollte. Dass ein anderer CSU-Ministerpräsident zuvor den Vertrag unterschrieben hatte, schien schon vergessen.

Kaum ein Politiker, der beim Neustart des Suchverfahrens 2013 dabei war, wird noch in Verantwortung sein, wenn es in den Jahren nach 2030 ernst wird. Den Widerstand wird man auch in vielen Beteiligungsrunden nicht besiegen können. Wahrscheinlicher ist da schon, dass ein Endlager totgeredet wird.

