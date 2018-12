Glücklich eingelebt

Beata Jarosz mit ihren Töchtern Julia (l.) und Maja. © Blüthner

Mannheim.Die neunjährige Maja, die ohne Arme und Beine leben muss, hat sich mit ihrer Familie in der neuen Wohnung in Seckenheim eingelebt. Etwa ein gutes halbes Jahr wohnen die Eltern Beata Jarosz und Tomasz Braton mit ihren Töchtern Maja und Julia (6) nun dort. Nur noch die Rampe fehlt, die im neuen Jahr kommen soll. Bis dahin muss Maja in ihrem Rollstuhl fünf Stufen hochgetragen werden. Das sei kein Vergleich zu Wohnung davor, so Braton, die die Familie wegen Schimmel kurzfristig beziehen musste und die im vierten Stock lag. „Es ist überwältigend“, sagt der Vater über die vergangenen Monate. Mithilfe des „MM“ hat die Familie die neue Wohnung gefunden. Auch Leser waren berührt vom Schicksal des Mädchens und spendeten 6000 Euro. ena

