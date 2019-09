Glücklicher Punkt für SV Sandhausen

Sandhausen.Dem SV Sandhausen ist es nach der 0:1-Niederlage in der Vorwoche gegen den Karlsruher SC nicht gelungen, in die Erfolgsspur zurückzukehren. Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat trennte sich vom VfL Bochum 1:1. In der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga klettern die Schwarz-Weißen dank des besseren Torverhältnisses auf den fünften Platz.

Für Sandhausen traf kurz vor dem Abpfiff Aziz Bouhaddouz. Während die SVS-Verantwortlichen die tolle Moral der Mannschaft lobten, ärgerten sich die Bochumer darüber, dass sie den Vorsprung nicht über die Zeit retten konnten. Nach sieben Begegnungen und einem Trainerwechsel wartet der Revierclub immer noch auf den ersten Dreier der noch jungen Saison. mjw

