Gold, Silber, Bronze

Pyeongchang.Triumphaler Dreifachsieg der deutschen Kombinierer bei den Olympischen Spielen in Südkorea (v.l.): Eric Frenzel (Bronze), Johannes Rydzek (Gold), und Fabian Rießle (Silber) vollbrachten in Pyeongchang einen Kraftakt, der zum ersten deutschen Olympia-Dreifachsieg in der Nordischen Kombination seit 42 Jahren führte. Grund zum Jubel hatte auch die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft: Mit einem 2:1-Erfolg nach Verlängerung über die Schweiz zog das DEB-Team ins Viertelfinale ein. Gegner ist heute Schweden (13.10 Uhr/ZDF). Die deutschen Biathleten verpassten nach Schusspech das Gold in der Mixedstaffel. dpa