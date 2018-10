Goldener Herbst verabschiedet sich – Regen erwartet

Mannheim.Es ist so trocken in Deutschland wie lange nicht mehr. Die niedrigen Pegelstände lockten gestern Spaziergänger an das Bett des Rheins – wie auf unserem Bild am Wilhelmswörth bei Mannheim-Sandhofen. Schifffahrt und Natur hoffen hingegen auf Regen. Mit dem trockenen und sonnigen Herbstwetter ist es nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes in den kommenden Tagen auch vorbei. Heute bleibt es bei Temperaturen von 11 bis 16 Grad noch sonnig und trocken. In der Nacht zu morgen regnet es dann schon vereinzelt, erst im Süden, dann im Norden. Die Temperaturen gehen auf sieben bis null Grad zurück. dpa (Bild: Keiper)

