Gretchen Dutschke voller Hoffnung

Rudi Dutschke mit seiner Frau Gretchen beim Verlassen von Thanet House in London am 22.12.1970. Dutschke wurde am 11.04.1968 vor der Geschäftsstelle des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) am Kurfürstendamm auf offener Straße von dem 23jährigen Arbeiter Josef Erwin Bachmann niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt. Dutschke überlebte das Attentat, verstarb jedoch, vermutlich an den Spätfolgen, am 24.12.1979 in Aarhus in Dänemark. Foto: UPI +++(c) dpa - Report+++ |

© picture-alliance/ dpa, UPI