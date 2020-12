GRN-Klinik stoppt vorerst Operationen

Schwetzingen/Ketsch/Reilingen.Momentan sind 301 Menschen in unserem Verbreitungsgebiet mit dem Coronavirus infiziert. Deshalb fährt die GRN-Klinik in Schwetzingen ihren Regelbetrieb herunter. Operationen werden ausgesetzt und auch von der Leitstelle ist das Krankenhaus abgemeldet, schreibt GRN-Pressesprecherin Frauke Sievers-Kretz. Diese Entscheidung wurde am Mittwoch beschlossen, weil in zwei Abteilungen innerhalb der vergangenen Tage acht Patienten und zehn Mitarbeiter positiv getestet wurden.

Die infizierten Bewohner des Avendi Alten- und Pflegeheims in Ketsch sind in Zimmerquarantäne. Dort sind bislang keine weiteren positiven Fälle hinzugekommen, teilt eine Sprecherin mit. Momentan sind elf Menschen betroffen. Das Gesundheitsamt testet den gesamten Wohnbereich.

Besuche sind verboten

Im Awo-Seniorenzentrum in Reilingen sind am Mittwochnachmittag 18 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Fälle verteilen sich auf drei Wohnbereiche. Momentan bestehen ein Aufnahmestopp und ein Besuchsverbot für die gesamte Einrichtung. Das Gesundheitsamt ermittelt derzeit die Kontaktpersonen und entscheidet gemeinsam mit der Heimleitung, wie es weitergeht. nina/mab/vas

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 10.12.2020