Größeres Interesse am Ausländerbeirat

Lorsch.Leben mehr als tausend Ausländer in einer Kommune, soll ein Ausländerbeirat gebildet werden. In Lorsch war das zwar schon 2015 der Fall, es fehlte damals aber an Kandidaten – und so wurde es nichts mit dem Gremium. Jetzt ist das Interesse deutlich größer. Zwölf zugezogene Lorscher mit ausländischen Wurzeln ließen sich jedenfalls auf die „Internationale Liste“ zum Ausländerbeirat setzen, der am 14. März von der ausländischen Bevölkerung gewählt wird. Der Beirat fungiert als Sprachrohr der Migranten und bringt sich mit Anregungen in die Kommunalpolitik ein.

Die Liste wird vom Österreicher Alois Cermak angeführt, auf Platz zwei folgt die Filipina Esperanza Sander. Insgesamt wird der Beirat neun Mitglieder haben. sch

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.11.2020