Groko blickt sorgenvoll nach Hessen

Berlin/Wiesbaden.Hochspannung in Wiesbaden und in Berlin: Bei der morgigen Landtagswahl in Hessen können die politischen Verhältnisse im Land durcheinander gewirbelt werden – möglicherweise mit weitreichenden Auswirkungen bis nach Berlin. Nach den Umfragen müssen die CDU von Ministerpräsident Volker Bouffier und die oppositionelle SPD unter Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel mit zweistelligen Verlusten rechnen. Die Grünen, die zusammen mit der CDU regieren, befinden sich im Höhenflug. Die AfD steht vor dem Einzug in den letzten Landtag, in dem sie noch nicht vertreten ist. Die Entscheidung gilt auch als Härtetest für die große Koalition (Groko).

Die Parteivorsitzenden von CDU und SPD, Kanzlerin Angela Merkel und Andrea Nahles, stehen unter Druck. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat bereits Neuwahlen ins Spiel gebracht, falls die große Koalition nach der Hessenwahl zerbrechen sollte. Nahles riet ihrer Partei allerdings zur Besonnenheit. „Es ist für die SPD nicht ratsam, übereilt oder gar kopflos zu reagieren“, sagte sie gestern dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. In den Wochen nach der Hessenwahl „müssen wir herausfinden, ob CDU und CSU in der Lage sind, zu einer verlässlichen Sacharbeit in der Koalition zu finden“.

FDP plädiert für Jamaika

Vor zwei Wochen hatten Union und Sozialdemokraten bereits bei der Landtagswahl in Bayern ein Debakel erlebt. Die CSU verlor ihre absolute Mehrheit, die SPD schnitt nur noch einstellig ab. Dies hat die ohnehin schon gereizte Stimmung in der großen Koalition in Berlin nochmals verschlechtert.

FDP-Chef Christian Lindner warb im „Spiegel“ für ein Jamaika-Bündnis in Wiesbaden. „Die Freien Demokraten wollen dem Land eine andere Richtung geben“, sagte er. „Deshalb wären wir gesprächsbereit für eine Jamaika-Koalition.“ Bouffier und der Spitzenkandidat der Liberalen, René Rock, haben signalisiert, dass sie sich ein Bündnis aus CDU, Grünen und FDP vorstellen könnten. Die Grünen halten sich dagegen bedeckt. dpa

