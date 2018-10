Groko sinkt so tief wie noch nie

Mannheim.Die Dauerkrise der großen Koalition in Berlin führt jetzt auch zu einem dramatischen Ansehensverlust von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Bevölkerung. 56 Prozent der Befragten im aktuellen Politbarometer der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen wollen, dass sie das Kanzleramt räumt. Allerdings hält eine Mehrheit der CDU/CSU-Anhänger (64 Prozent) an Merkel als Regierungschefin fest. Der Umfrage zufolge sollen auch Innenminister Horst Seehofer (CSU) und SPD-Parteichefin Andrea Nahles den Weg für einen Neuanfang freimachen.

Nach den Verlusten der CSU bei der bayerischen Landtagswahl hat deren Ehrenvorsitzender Theo Waigel auch personelle Konsequenzen gefordert.

Der Sinkflug von Union und SPD hat sich gleich in zwei Umfragen fortgesetzt – die Regierungsparteien sind auf ihre bisherigen Tiefststände gefallen. Bei der Forschungsgruppe kommen CDU/CSU jetzt auf 27 Prozent (minus eins), im ARD-Deutschlandtrend sind es sogar nur noch 25. Die SPD erreicht in den Umfragen 14 Prozent. Davon profitieren die Grünen. Sie legen bei der Forschungsgruppe um drei Punkte auf 20 Prozent zu, im Deutschlandtrend sind es 19 (plus zwei). Damit setzen sich die Grünen auf Platz zwei fest.

Der Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun erwartet hingegen keinen Aufstand gegen Merkel in der CDU. „Solange Frau Merkel nicht willens ist aufzuhören, werden die hinter ihr stehenden Spitzen der Partei kaum zum Angriff blasen“, sagte Jun dieser Zeitung.

Die Debatte um den Kurs der Sozialdemokraten wird nicht nur auf Bundesebene geführt. So hat sich etwa in Baden-Württemberg ein Streit darüber entwickelt. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci (Rhein-Neckar) fordert SPD-Landeschefin Leni Breymaier heraus. Zwei Jahre nach ihrer Amtsübernahme herrsche eine „Stimmung, wie ich sie noch nie erlebt habe in der Partei, viele sind ernüchtert oder enttäuscht“, schilderte ein SPD-Mitglied, das nicht genannt werden möchte. was/mpt/dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.10.2018