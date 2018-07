Großbrand in Holzwerk

Anzeige

Bergstraße.Sachschaden von gut fünf Millionen Euro entstand am späten Freitagabend bei einem Großbrand in einem Holzwerk in Grasellenbach. Eine Lager- und Produktionshalle von der Größe eines halben Fußballfeldes stand in Flammen. Berge von dort gelagerten Pellets und Holzhackschnitzeln gaben dem Feuer viel Nahrung. Brandschützer aus dem weiten Umkreis – von Lampertheim über Heppenheim, von Reichelsheim bis Hiltersklingen, von Michelstadt bis Beerfelden – rückten an, um die Grasellenbacher Feuerwehr zu unterstützen. Ihr Hauptaugenmerk mussten die Einsatzkräfte angesichts der nicht zu rettenden Halle darauf richten, dass die Flammen weder auf angrenzende Gebäude noch auf den nahen Wald übergriffen. Die Polizei wird nach Abschluss der Löscharbeiten mit den Ermittlungen zur Brandursache beginnen. seg