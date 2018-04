Große Aufgaben für den neuen Volkswagen-Konzernchef Diess

Anzeige

Wolfsburg (dpa) - Der bisherige VW-Markenchef Herbert Diess ist der neue starke Mann bei Volkswagen - und steht vor großen Aufgaben.

Volkswagen müsse Tempo aufnehmen und deutliche Akzente bei Elektromobilität, Digitalisierung des Autos und des Verkehrs sowie bei neuen Mobilitätsdiensten setzen, sagte er im Anschluss an eine Sitzung des Aufsichtsrats am Donnerstagabend in Wolfsburg. Details will Volkswagen heute (10.30) in Wolfsburg bekanntgeben. Diess verantwortet nun auch die Konzernentwicklung und -forschung, außerdem führt er die Fahrzeug-IT - also alles rund um die Vernetzung des Autos.

Gleichzeitig führt Volkswagen im Zuge eines umfassenden Konzernumbaus neue Markengruppen ein. Laut Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch soll die Neuordnung die Entscheidungen bei dem riesigen Autokonzern beschleunigen und die Konzernsteuerung verschlanken.