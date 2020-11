Große Bitte um Spenden

Mannheim.Der „Mannheimer Morgen“ bittet jetzt wieder um Unterstützung für Nachbarn in Not. Der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ fehlen nämlich viele sonst verlässliche Einnahmequellen, da wegen der Corona-Pandemie zahlreiche Benefizveranstaltungen ausgefallen sind und die im Dezember üblichen Benefizkonzerte nicht stattfinden können. Dennoch sollen zu Weihnachten arme ältere Menschen mit Lebensmittelgutscheinen, Kinder mit Spielzeug beschenkt werden. Erstmals macht es der „MM“-Hilfsverein besonders einfach, an die Aktion zu spenden. Dieser Ausgabe der Zeitung liegt dazu ein Überweisungsvordruck bei, bereits fertig ausgefüllt – nur die Summe und der Absender müssen ergänzt werden. pwr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.11.2020