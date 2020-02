Große Energie- und Baumesse

Bensheim.Nachhaltigkeit ist eines der ganz großen Themen bei der Energie- und Baumesse Bensheim an diesem Wochenende. Die meisten der fast 50 Aussteller in der Weststadthalle werden sich mit den Themen Energieeffizienz, alternative Energien, moderne Heiztechnik oder E-Mobilität beschäftigen, denn heute lassen sich Bauen und Klima-/Umweltschutz nicht mehr voneinander trennen. Jeder, der sein Haus oder die Wohnung sanieren möchte oder neu baut, möchte künftig weniger Energie verbrauchen und nachhaltiger wohnen. Entsprechend groß und vielfältig ist das entsprechende Angebot am Markt. Bei der Energie- und Baumesse können sich die Besucher aus erster Hand informieren. Einen umfassenden Überblick über die Veranstaltung bietet unsere Sonderbeilage. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 07.02.2020