Große Koalition in neuer Krise

Berlin.Der Streit um die Beförderung von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär hat die SPD in eine Krise gestürzt und bedroht die Zukunft der großen Koalition. „Ich finde das schwer erträglich. Und ich halte das auch für falsch“, sagte die schwer unter Druck geratene SPD-Vorsitzende Andrea Nahles gestern Abend im „heute journal“ des ZDF. Fakt sei aber, dass Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer Maaßen dieses Angebot unterbreitet habe. Sie sei nicht bereit, deshalb die Regierung zu stürzen und Neuwahlen auszurufen – „bei allen Schmerzen, die einem das macht“. Das sei Maaßen nicht wert.

Experte muss gehen

In der SPD gibt es massiven Unmut, dass der umstrittene Maaßen wie gefordert zwar abgelöst wurde, von Innenminister Horst Seehofer (CSU) aber zum Staatssekretär befördert wird. Nahles und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten der Personalie am Dienstagabend bei einem Treffen mit Seehofer zugestimmt. Nahles hatte nach Teilnehmerangaben aber nicht deutlich gemacht, dass für Maaßen ein SPD-Mann gehen muss: der in Seehofers Ministerium für den Bereich Wohnen und Bauen zuständige Staatssekretär Gunther Adler, der als Experte gilt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kündigte gestern Abend in Salzburg an, dass Adler nun eine neue Aufgabe bekommen soll. Vor Beginn des EU-Gipfels machte sie deutlich, dass sie die Arbeit Adlers sehr schätze. Alle Seiten hätten sich darauf verständigt, dass dieser „sehr schnell“ eine „angemessene Position“ bekommen solle.

Die Nachfolge im Bundesamt für Verfassungsschutz sei vorerst offen, so Seehofer. Kandidaten für einen möglichen Nachfolger Maaßens seien beim Krisentreffen der drei Parteichefs am Dienstag nicht genannt worden.

In einer von Focus Online in Auftrag gegebenen Umfrage gaben fast 54 Prozent der Befragten an, dass sich CSU-Chef Seehofer im Koalitionsstreit am stärksten durchgesetzt hat. Nur sieben Prozent finden, dass sich Kanzlerin Angela Merkel am meisten durchgesetzt hat. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018