Große Läden öffnen

Mannheim.Die großflächigen Einzelhandelshäuser in Mannheim stehen nach der Änderung der Corona-Richtlinie der Landesregierung vor der Wiedereröffnung – allerdings auf begrenzter Fläche. So öffnet das Unternehmen Engelhorn nach der Corona-Pause am Samstag jeweils das Erdgeschoss von Mode- und Sporthaus sowie von „The Box“. Im Modehaus werden Damen- und Herrenmode auf die abgesteckte Fläche geholt, Kleiderständer und Kleidertischauslagen dienen dabei als Abtrenner.

Andreas Hilgenstock, geschäftsführender Gesellschafter von Engelhorn, zeigt sich erleichtert über die Neuregelung des Landes. Auch auf die Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen sei man „150 Prozent“ vorbereitet, sagte er. Man freue sich, wieder da zu sein, spüre jedoch trotzdem die Verunsicherung der Kunden, warum Einkaufszentren öffnen dürften, Engelhorn aber nur auf einem abgegrenzten Teil, so Hilgenstock. Kaufhof in N 7 hatte schon am Donnerstag einen abgetrennten Bereich im Erdgeschoss für die Kundschaft geöffnet. Security-Ordner waren vor Ort.

Die Textilhandelskette Primark nennt derweil auf Nachfrage, wann die Mannheimer Filiale eröffnet, keinen genauen Zeitpunkt. Man arbeite „intensiv“ an einer Wiedereröffnung. Auch C&A und Peek&Cloppenburg in der Mannheimer Innenstadt waren am Donnerstag weiter geschlossen. see

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.04.2020