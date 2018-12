Große Mehrheit für Sanierung

Mitte 2021 soll die NTM-Sanierung beginnen. © Tröster

Mannheim.Der Weg für die Generalsanierung des Nationaltheaters (NTM) ist frei. Der Mannheimer Gemeinderat hat gestern mit großer Mehrheit grünes Licht für die Erneuerung des Komplexes gegeben. Sie soll Mitte 2021 beginnen und rund 240 Millionen Euro kosten. Hinzu kommen Mietkosten für Ersatzspielstätten. 40 Stadträte stimmten dem Vorhaben zu, zwei votierten dagegen, drei enthielten sich. Schon im nächsten Jahr ist die Ertüchtigung des Probenzentrums in Neckarau geplant. Im Frühjahr steht noch ein Beschluss über die Ersatzspielstätten aus. An der Finanzierung eines der teuersten Einzelprojekte in der Geschichte Mannheims beteiligen sich der Bund mit 120 und das Land mit 40 Millionen Euro. bro

