Große Sprünge im Stadtmagazin

Bensheim.Fliegende Füchse im Hochstädter Wald: Für unsere Titelgeschichte im aktuellen Stadtmagazin Bensheim haben die Mountainbiker des Vereins Fuchstrail für unseren Fotografen einige Luftsprünge gemacht. Auch sonst haben wir uns für die Frühjahrsausgabe viel in der freien Natur bewegt: Mit der Biologin und Kräuter-Pädagogin Annika Berg waren wir auf Kräutersuche am Wegesrand, außerdem werfen wir einen Blick voraus auf die Weinlagenwanderung am 1. Mai.

Daneben hat das neue Heft weitere spannende Geschichten zu bieten: über Violin-Talent Ludwig Balser etwa oder den Trendsport Poledance. cim/Bild: Neu