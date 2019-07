Große Suchaktion am Badesee

Bensheim.Ein vermisster Fernfahrer löste am Sonntagmittag rund um den und im Bensheimer Badesee eine große Suchaktion aus. Ein Kollege hatte die Polizei alarmiert. Er war mit dem Mann am Abend zuvor am Ufer des Sees unterwegs gewesen.

Der Laster des Duos parkte noch an der Tank- und Rastanlage, von dem Osteuropäer fehlte morgens jedoch jede Spur. Die Bensheimer Feuerwehr koordinierte den Einsatz mit mehr als 65 Männern und Frauen. Mit Spürhunden wurde die Umgebung abgesucht – allerdings bis in den späten Nachmittag hinein erfolglos. Gegen 17 Uhr wurde die Suche eingestellt, nachdem auch ein Überflug mit einer Drohne samt Wärmebildkamera keine Erkenntnisse lieferte.

Der Berliner Ring musste zeitweise gesperrt werden, um den Hunden genügend Freiraum bei der Suche zu geben. Der Badesee wurde ebenfalls geschlossen. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 08.07.2019