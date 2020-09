Großer Andrang auf kleine Mess

Spaß für die Kleinen bei der Eröffnung von „Fun und Food“. © Blüthner

Mannheim.Über 11 000 Besucher strömten am Wochenende zur Veranstaltung „Fun und Food“ auf dem Neuen Messplatz. Gleich bei der Eröffnung am Samstagmittag bildete sich eine Warteschlange, da zu der kleinen Mess wegen der Corona-Pandemie immer nur 500 Gäste gleichzeitig auf dem 6000 Quadratmeter großen Gelände sein dürfen. Die löste sich schnell auf. Am Samstag- und am Sonntagabend gab es jedoch Wartezeiten, die von den Menschen aber geduldig akzeptiert wurden. Wenn das Konzept funktioniert, könne es „Grundlage für weitere Veranstaltungen sein“, so Bürgermeister Michael Grötsch, etwa Weihnachtsmärkte, kündigte er an.

Bitte um Geduld

„Wir freuen uns, dass das so gut angenommen wird“, sagte Christine Igel, Geschäftsführerin der Event und Promotion Mannheim. Zugleich bat sie um Verständnis und Geduld. Sie versuche unter Beachtung der Hygieneregeln „eine schöne Zeit zu bieten“. Um den Einlass zu erleichtern, soll nun ein System wie an Flughäfen installiert werden.

An der Veranstaltung beteiligen sich 40 Schausteller mit Buden und Fahrgeschäften. Zudem gibt es einen Biergarten. Die „Fun und Food“ ersetzt die Mannheimer Mess, an der sich sonst über 150 Schausteller beteiligen, und dauert vier Wochen.

