Großer Andrang bei Gewerbeschau

Zwingenberg.Am Wochenende herrschte in und vor der Melibokushalle in Zwingenberg Hochbetrieb: Die 21. Gewerbeschau zog an zwei Tagen viele Besucher an, die sich über das Angebot der örtlichen Unternehmen, Handwerker und Dienstleister informieren wollten.

Das herrliche Spätsommerwetter tat ein übriges und ließ die Veranstaltung – organisiert im Zwei-Jahres-Rhythmus vom Zwingenberger Gewerbeverein unter Vorsitz von Johannes Fischer – zu einem rundum gelungenen Ereignis werden.

28 Aussteller – darunter auch einige Anbieter, die zum ersten Mal dabei waren – gaben einen Überblick über ihr Angebot und präsentierten ihr Leistungsspektrum.

Premiere feierte die Stadt Zwingenberg, die das Projekt „cittaslow“ präsentierte. Auch an die kleinen Besucher wurde gedacht: Das Kinderschminken im Foyer, die Luftballons des BA-Maskottchens Fred Fuchs sowie Gewinnspiele und Aktionen sorgten für Unterhaltung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 15.10.2018