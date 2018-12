Großer Auftritt für die Allerkleinsten in der Baby-Beilage

Bergstraße.422 Bilder von Neugeborenen des Jahres 2018 sind in der heutigen BA-Sonderbeilage „Babys 2018“ zu finden. Hier hat auch Wilhelmine aus Bensheim (unser Bild), die am 17. April 2018 das Licht der Welt erblickte, einen Auftritt. Ob für Eltern, Großeltern, oder Geschwister – die Geburt eines neuen Erdenbürgers ist eines der wichtigsten Ereignisse im Verlauf des Jahres. Ihre Freude können die Einsender der Baby-Fotos mit ihren Bekannten teilen. Der BA gibt ihnen dazu auf 32 Seiten Gelegenheit. Die Sparkasse Bensheim, als Sponsor der Mitmach-Aktion, wird die Spende diesmal an das Mütter- und Familienzentrum „Mütze“ in Lorsch überreichen. red/Bild: Privat

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.12.2018