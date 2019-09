Großer neuer Kindergarten

In der Lorscher Dieterswiese wird eine Kita für sechs Gruppen gebaut. © Neu

Lorsch.Anfang 2020 wird ein neuer Kindergarten in Lorsch in Betrieb gehen. Mit sechs Gruppen wird es die größte Betreuungseinrichtung in der Stadt werden. Gestern wurde der erste Spatenstich in der Dieterswiese gesetzt. Die Baukosten betragen rund fünf Millionen Euro.

Lorsch wächst und ist bei Familien beliebt. Von einem Babyboom an der Bergstraße sprach auch die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz, die Fördergeldbescheide in Höhe von 1,8 Millionen Euro überreichte. In das Haus wird auch das Mütter- und Familienzentrum „Mütze“ einziehen, und zwar ins Dachgeschoss. Direkt daneben entsteht ein Neubau für das DRK. sch

