Großes Interesse am Wahlforum

Bürstadt.Bürgermeisterin Bärbel Schader (CDU) will auch noch in einer zweiten Amtszeit die Fäden im Bürstädter Rathaus in der Hand halten. Herausforderer Steffen Lüderwald, der für SPD und Grüne antritt, möchte den Chefsessel allerdings unbedingt übernehmen. Beim Wahlforum des „Südhessen Morgen“ gestern Abend erklärten die beiden Kandidaten den mehr als 250 Zuschauern im Bürgerhaus, warum sie bei der Abstimmung am 27. Januar die bessere Wahl sind. Moderator Bernhard Zinke (Mitte) fühlte den beiden Politikern nachdrücklich auf den Zahn. Schader und Lüderwald beantworteten auch Fragen aus dem Publikum. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 16.01.2019