Mannheim.Grün-Weiss Mannheim hat am Neckarplatt seine siebte Tennis-Meisterschaft gefeiert. „Das ist ein besonderer Titel. So einen Teamgeist habe ich noch nie erlebt“, erklärte Teamchef Gerald Marzenell. Das 2:4 zum Bundesliga-Abschluss gegen Köln fiel nicht mehr ins Gewicht. Den Titel hatte Grün-Weiss bereits am Samstag mit einem 3:3 in Krefeld gesichert. jb