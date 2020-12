Gründer besser fördern

Heppenheim.Im neuesten Ranking der IHK Darmstadt Rhein Main Neckar wird Heppenheim ein zweiter Platz im Leistungsvergleich von 16 sogenannten „Mittelzentren“ zugeordnet – mit einem nur hauchdünnen Abstand gleich hinter Bensheim, das auf Platz 1 gelandet ist. Rainer Burelbach, Bürgermeister der Bergsträßer Kreisstadt, ist mit dem Abschneiden seiner Kommune zufrieden, will es aber noch besser machen. Im Mittelpunkt steht dabei das Thema Existenzgründer, da hinkt Heppenheim hinterher. Während Bensheim bei diesem Thema auf Platz 4 landet (Platz 1 geht an Dieburg), belegt die Kreisstadt einen bescheidenen Platz 11. „Da müssen wir ran“, so Burelbach. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.12.2020