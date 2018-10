Grüne im Höhenflug – CDU und SPD abgestraft

Wiesbaden/Berlin.Zweite herbe Enttäuschung für die Berliner Regierungsparteien binnen zwei Wochen: Wie in Bayern haben Union und SPD bei der Landtagswahl in Hessen massive Verluste erlitten. Die CDU von Ministerpräsident Volker Bouffier blieb gestern zwar stärkste Kraft, fuhr nach den Hochrechnungen von ARD und ZDF aber ihr schlechtestes Ergebnis in dem Bundesland seit mehr als 50 Jahren ein. Die SPD von Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel erzielte ihr schlechtestes Landesergebnis jemals.

Große Wahlgewinner sind die Grünen mit ihrem bisher besten Abschneiden bei einer Hessenwahl sowie die AfD. Die Rechtspopulisten zogen erstmals in den Landtag ein und sind nunmehr in allen 16 Landesparlamenten vertreten. Auch FDP und Linke bleiben im Landtag in Wiesbaden – damit bekommt Hessen erstmals ein Sechs-Parteien-Parlament.

Ministerpräsident Bouffier ging gestern davon aus, dass er im Amt bleiben könne. „Wir werden erneut den Anspruch erheben, die Landesregierung in Hessen anzuführen. Wir sind klar stärkste Fraktion“, sagte er in Wiesbaden und kündigte Gespräche mit den anderen Parteien für die nächsten Tage an, nur für die Linke und die AfD werde es keine Einladungen geben.

Die Forschungsgruppe Wahlen in Mannheim wertet die Hessenwahl als „Votum für schwarz-grüne Regierungskontinuität mit deutlich mehr grünem Anstrich“.

Berlin unter Druck

Schäfer-Gümbel räumte eine bittere Niederlage seiner SPD ein. „Das Ergebnis zeigt sehr eindeutig, dass die Möglichkeiten begrenzt sind, gegen einen übermächtigen Bundestrend mit den eigenen Themen im Land zu gewinnen“, so der Spitzenkandidat. Grünen-Landtagsfraktionschef Mathias Wagner sagte: „Wir werten das Ergebnis als klaren Auftrag, an der nächsten Regierung beteiligt zu sein.“

Die Talfahrten von CDU und SPD in Hessen könnten auch die Bundesvorsitzenden, Kanzlerin Angela Merkel und Andrea Nahles, sowie die große Koalition in Berlin unter Druck setzen. Möglich ist, dass angesichts der Verluste in Hessen die Rufe nach Merkels Ablösung als CDU-Chefin wieder lauter werden. Hinzu kommt, dass in der SPD nach den neuerlichen Einbußen die Groko-Kritiker an Rückenwind gewinnen könnten. Am ersten November-Wochenende kommen die Spitzen von CDU und SPD zu separaten Klausurtagungen zusammen.

Zeit für Regierungsbildung

Die Parteien in Hessen haben keinen Zeitdruck, um ein Regierungsbündnis zu schmieden. Die Wahlperiode des Landtags endet am 17. Januar 2019, einen Tag später tritt der neue Landtag zu seiner ersten Sitzung zusammen. Der seit 2010 regierende Bouffier hatte angekündigt, bei einer Wiederwahl die Wahlperiode komplett im Amt bleiben zu wollen, sich danach aber aus der Politik zurückzuziehen. dpa

