Grüne knapp hinter Union

Robert Habeck 2018 in der Redaktion dieser Zeitung. © Rinderspacher

Mannheim.Die Regierungsparteien verlieren weiter an Boden. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen CDU, CSU und SPD nur noch auf 40 Prozent der Stimmen. Das geht aus dem Politbarometer der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen vom Donnerstag hervor. AfD und Linke verlieren leicht, die FDP kann ihren Wert halten. Im Aufwind sind die Grünen, sie kämen auf 26 Prozent und lägen so nur knapp hinter der Union. Laut ARD-Deutschlandtrend landen die Grünen bei der jüngsten Umfrage sogar vor CDU und CSU.

Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck (Bild) hat derweil auf der Beliebtheitsskala mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gleichgezogen. Seine Partei profitiert von der Debatte ums Klima. Die Grünen seien die einzige Partei, der die Wähler eine gute Umweltpolitik zutrauten, sagte Andrea Wolf von der Forschungsgruppe Wahlen. tge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.06.2019