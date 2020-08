Grüne Liste löst sich auf

Bensheim.Am 21. August gründet sich im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach ein Ortsverband von „Bündnis 90/Die Grünen“ in Bensheim. Gleichzeitig wird an diesem Tag bei einer Mitgliederversammlung die seit 42 Jahren bestehende Wählergemeinschaft Grüne Liste Bensheim (GLB) formal aufgelöst. Die Mitglieder können sich aber in einer kommunalpolitischen Arbeitsgruppe innerhalb des Ortsverbands weiter engagieren.

Im Gespräch mit dieser Zeitung begründeten die GLB-Sprecher Kira Knapp und Wolfram Fendler die Entscheidung, der eine lange interne Diskussion vorausgegangen sei. Mit der Gründung des Ortsverbands wolle man unter anderem andere Akzente setzen und sich für Mitstreiter öffnen, die nicht nur in der Kommunalpolitik den Schwerpunkt ihrer Interessen sehen. dr

