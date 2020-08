Grüne nominieren Diana Pretzell

Mannheim.Die Direktorin für Biodiversitätspolitik der Umweltstiftung WWF Deutschland, Diana Pretzell (Bild), möchte Mannheimer Umweltbürgermeisterin werden. Die 49-Jährige strebt die Nachfolge ihrer grünen Parteifreundin Felicitas Kubala (64) an, deren Amtszeit im Dezember endet. Vom Kreisverband und der Gemeinderatsfraktion der Grünen war Kubala nicht für eine zweite, achtjährige Amtszeit im Umweltdezernat nominiert worden.

Am Dienstag präsentierten die Mannheimer Parteispitzen nun Diana Pretzell als ihre Kandidatin für die Dezernentenwahl, die am Dienstag, 3. November, im Gemeinderat stattfinden soll. Da die Grünen das Vorschlagsrecht für den Bürgermeisterposten haben, gilt die Wahl Pretzells als sicher.

Am selben Tag wird auch der Chefsessel im städtischen Baudezernat neu besetzt. Hier hat die SPD das Vorschlagsrecht und ihren langjährigen Fraktionsvorsitzenden Ralf Eisenhauer (51) nominiert. Die Amtszeit für beide neue Bürgermeister beginnt dann am 1. Januar 2021.

Diana Pretzell ist im Rheinland aufgewachsen und studierte Forstwissenschaften in Freiburg im Breisgau. Anschließend studierte sie in Hohenheim Journalistik und absolvierte Weiterbildungen als systemischer Coach und an der Wirtschaftshochschule European School for Management and Technology (ESMT) in Berlin.

Professorin in Eberswalde

Neben ihrer hauptamtlichen Tätigkeit bei der Umweltstiftung WWF hat Pretzell eine Honorarprofessur für Naturschutz und Öffentlichkeitsarbeit an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde inne und ist zudem in verschiedenen Ehrenämtern aktiv – unter anderem im Nationalkomitee der Unesco, am Runden Tisch Insektenschutz und im Blauen-Band-Beirat der Bundesministerien für nachhaltige Flussprojekte.

Beruflich war Diana Pretzell zunächst als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Freiburger Albert-Ludwigs-Universität, wo sie sich 2003 zum Thema „Öffentlichkeitsarbeit im Naturschutz“ promovierte, tätig. Danach wechselte sie zur Regionalgeschäftsstelle „Naturgarten Kaiserstuhl“ des baden-württembergischen Umweltministeriums, die sie bis zum Jahr 2012 leitete. Vom Kaiserstuhl ging sie nach Berlin, wo sie mit ihrem Ehemann lebt. Sie arbeitet dort bei der Umweltschutzstiftung WWF, zunächst als Leiterin Naturschutz Deutschland und seit 2019 als Direktorin für Biodiversitätspolitik. (Bild: Daniel Seiffert/WWF)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.08.2020