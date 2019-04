Grüne überholen die SPD

Eine Europafahne weht vor dem EU-Parlament in Straßburg. © dpa

Mannheim.Die Grünen machen in der Gunst der Bundesbürger Boden gut. Sie erzielen in der aktuellen Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen zur Europawahl am 26. Mai 19 Prozent (plus eins) und kämen damit auf Platz zwei. Die Unionsparteien CDU und CSU verlieren einen Punkt und erreichen 32 Prozent. Die SPD erzielt im Vergleich zum Politbarometer vor zwei Wochen unverändert 18 Prozent. Keine Bewegung gibt es auch auf den weiteren Plätzen. Die AfD erhält zehn Prozent, dahinter folgen FDP (sieben) und Linke (sechs). Die anderen Parteien kommen zusammen auf acht Prozent.

48 Prozent (plus sieben) der Befragten interessieren sich jetzt stark oder sehr stark für die Europawahl. Kurz vor der Abstimmung 2014 waren es dagegen nur 28 Prozent. was

