Grüne und AfD sind die Gewinner

Berlin.Bei den Kommunalwahlen in zehn Bundesländern scheint sich der Trend der Europawahl zu bestätigen. In den Ländern, aus denen am Montag bereits Zahlen und Zwischenstände der Wahlen vom Vortag vorlagen, zählten die Grünen – besonders im Westen – und die AfD – besonders im Osten – zu den Parteien mit den größten Gewinnen. CDU und SPD fuhren dagegen auch bei diesen Wahlen herbe Verluste ein.

In Hamburg scheinen die Grünen die Nase vorn zu haben. Wenige Stunden nach Beginn der Auszählung lagen sie am Montag bei mehr als 30 Prozent – ein Plus von zwölf Prozentpunkten gegenüber den vorangegangenen Bezirkswahlen, wie der Landeswahlleiter mitteilte.

Auch in den Ost-Ländern, aus denen bis zum Nachmittag Ergebnisse vorlagen, zählten Grüne und AfD zu den Parteien mit Zuwächsen, während die CDU trotz Verlusten wohl stärkste Kraft bleibt. So beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern, wo die CDU ihr bisher schlechtestes Ergebnis einfuhr, aber trotzdem kommunale Nummer eins blieb – vor Linken, SPD, AfD und Grünen. Die AfD verdreifachte ihren Stimmenanteil auf 14 Prozent.

In Sachsen-Anhalt verzeichneten die Christdemokraten ein Minus, verteidigten aber ihre Spitzenposition. Die AfD legte kräftig zu und etablierte sich auf Platz zwei. In Brandenburg lag die im Land oppositionelle CDU laut Zwischenstand knapp vor SPD und Linken. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.05.2019