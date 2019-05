Grüne vor der SPD

Mannheim.Eine Woche vor der Europawahl liefern sich Grüne und SPD ein enges Rennen um Platz zwei. Wenn bereits am Sonntag gewählt würde, kämen die Grünen unverändert auf 19 Prozent. Die SPD legt in der Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen um einen Zähler zu und erreicht 17 Prozent. Auf dem ersten Rang bliebe die CDU/CSU, die mit 30 Prozent allerdings zwei Zähler im Vergleich zur Umfrage vor zwei Wochen verlieren würde. Die AfD hält sich im Politbarometer Extra bei zwölf Prozent, die Linke steigert sich auf sieben Prozent (plus eins). Einen Punkt büßt die FDP ein. Sie würde fünf Prozent erzielen. Die anderen Parteien kämen zusammen auf zehn Prozent. was

