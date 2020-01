Grüne wollen an die Macht

Mannheim.Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat ihre Partei aufgerufen, Verantwortung zu übernehmen. „Wir sind grüner als je zuvor, weil wir viel, viel mehr verändern können“, sagte die 39-Jährige bei einer Regionalkonferenz in Mannheim. Auch die baden-württembergische Landesvorsitzende Sandra Detzer bekräftigte den Anspruch der Partei, Regierungsverantwortung zu übernehmen: „Wir wollen gestalten. Wir wollen handeln. Das ist eine Stärke, die uns in der politischen Landschaft zum Alleinstellungsmerkmal gereicht“, so Detzer.

Die Grünen erarbeiten zur Zeit ein neues Grundsatzprogramm, das im Herbst fertig sein soll. In Mannheim trafen sich 400 Mitglieder aus dem Südwesten, um über Details zu diskutieren. fab

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.01.2020