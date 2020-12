Grünes Licht für Impfstoff

Brüssel/Mainz.Die EU nimmt den Kampf gegen das Coronavirus mit dem neuen Impfstoff auf. Am Montag erteilte die EU-Kommission dem Präparat des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer die bedingte Marktzulassung, wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte. „Heute fügen wir dem Kampf gegen Covid-19 ein wichtiges Kapitel hinzu.“ Wenige Stunden zuvor hatte die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) in Amsterdam die bedingte Zulassung des Corona-Impfstoffes empfohlen.

Die meisten EU-Länder wollen schon zwischen dem 27. und 29. Dezember mit dem Impfen beginnen. An diesem Sonntag gehe es in Deutschland los, twitterte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Pro Person sind zwei Impfungen vorgesehen. Als erstes sollen die über 80-Jährigen, Personal und Bewohner von Pflegeheimen sowie auch Gesundheitspersonal mit sehr hohem Infektionsrisiko geimpft werden.

Als „historische wissenschaftliche Leistung“, bezeichnete EMA-Direktorin Emer Cooke die bedingte Zulassung des ersten Corona-Impfstoffes in der EU. Bei einer bedingten Zulassung ist der Hersteller verpflichtet, auch nach Start der regulären Impfungen Daten etwa zur Langzeitwirkung an die EMA zu übermitteln. Spahn sprach ebenfalls von einem „Meilenstein in der Pandemiebekämpfung“. Impfungen ebneten den Weg aus der Krise, twitterte Spahn nach der EMA-Entscheidung.

Der Impfstoff ist bereits unter anderem in Großbritannien, den USA und Kanada zugelassen. Er hat nach Angaben der Hersteller Biontech und Pfizer eine Wirksamkeit von rund 95 Prozent und wird für Personen ab 16 Jahre empfohlen. Nach Angaben der EMA wurden bisher rund 270 000 Personen mit dem Stoff geimpft, und es habe bislang nur vereinzelt Fälle von allergischen Reaktionen gegeben, meist mild.

Neue Variante des Virus

Unterdessen reagierten weltweit zahlreiche Länder auf eine neue Variante des Coronavirus, die sich vor allem in London und Südostengland rasant ausbreitet. Der Flugverkehr aus Großbritannien wurde daher etwa in Deutschland und den meisten anderen EU-Staaten eingestellt. Bis zum Montagabend war die neue Virus-Variante bereits in einigen Nachbarländern Deutschlands nachgewiesen worden – unter anderem in Dänemark, Belgien oder den Niederlanden.

Die härtesten Maßnahmen wegen der neuen Mutation ergriff Israel. Das Corona-Kabinett entschied am Montag, Ausländern aus allen Ländern die Einreise zu verbieten. „Wir haben eine neue Epidemie mit einem Virus, dessen Eigenschaften wir nicht genau kennen“, sagte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.12.2020