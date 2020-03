„Grundrechte sichern“

Brüssel.Im Streit über den Umgang mit Migranten an der türkisch-griechischen Grenze mahnt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erstmals Griechenland zur Mäßigung. Gewalt müsse vermieden und die Grundrechte müssten gesichert werden – darunter auch das Recht, in der EU einen Asylantrag zu stellen, sagte die CDU-Politikerin am Montag vor einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Brüssel.

Humanitäre Aktion

Erdogan hatte Ende Februar erklärt, die Grenze zur EU sei für Migranten offen. Daraufhin hatten sich Tausende auf den Weg in Richtung Griechenland gemacht. Dort wurden sie am Grenzübertritt gehindert – mit Tränengas und Wasserwerfern. Vonseiten der Migranten flogen Steine. Zudem nimmt Griechenland vorübergehend keine Asylanträge mehr an. Die Bundesregierung stellte klar, dass die Migranten nicht ohne Weiteres nach Europa oder nach Deutschland weiterziehen können. „Die Türkei, ganz klar, trägt die Verantwortung dafür, diese verzweifelten Menschen in eine Sackgasse geschickt zu haben“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. SPD und Union hatten in der Nacht bei einem Treffen im Bundeskanzleramt beschlossen, dass Deutschland mit anderen EU-Staaten bis zu 1500 Kinder aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln aufnimmt. Ein Sprecher betonte, diese humanitäre Aktion sei kein deutscher Alleingang. dpa

